«Я русский артист»: SHAMAN сказал, что не будет участвовать в «Евровидении»

Россия в 2022 году не принимала участие в конкурсе.

Набирающий популярность российский певец Ярослав Дронов более известный, как Shaman стремительно обретает известность после публикации клипа на песню «Я русский». Недавно артиста предложили отправить на «Евровидение» от России, если страну вновь допустят к участию. Однако он признался, что его не интересует участие в европейском конкурсе эстрадной песни.

«Евровидение»? А что это? Зачем нам конкурс с европейским видением музыки? Я русский артист и с большой гордостью выступаю в своей стране», — заявил SHAMAN в беседе с Газета.ру.

К слову, в прошлом году Россию на конкурсе представляла певица Manizha, она заняла девятое место. А в текущем году страна участие не принимала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что биограф Киркорова заявил о его страхе разделить судьбу Галкина.

Кроль российской поп-эстрады Филипп Киркоров на днях посетил в Крыму военный госпиталь, в котором проходят реабилитацию участники спецоперации по защите Донбасса. Хотя еще недавно он рьяно защищал Максима Галкина, который уехал в Израиль.