Биограф Киркорова заявил о его страхе разделить судьбу Галкина: «Стал ближе к народу»

В последние месяцы все чаще поп-король заявляет — он — патриот своей страны и будет поддерживать родину до конца. Но в его словах нашлись некоторые не состыковки.

Народный артист России Филипп Киркоров на днях посетил в Крыму военный госпиталь, в котором проходят реабилитацию участники спецоперации по защите Донбасса. Хотя еще недавно он рьяно защищал Максима Галкина, который уехал в Израиль и стал негативно высказываться в адрес родины.

«Это герои!» — Киркоров навестил участников спецоперации в госпитале Крыма

Биограф поп-короля Федор Раззаков уверен, что Киркоров изменил позицию не просто так. До отмены концерта в одном из городов артист не понимал, как его слова в адрес юмориста отразятся на работе.

«Имиджмейкеры сказали ему стать ближе к народу. Киркоров посмотрел на судьбу Галкина, у которого, судя по всему, нет никаких шансов возвращаться в Россию, и принял для себя решение», — объяснил Раззаков в беседе с NEWS.ru.

Именно это же и стало причиной того, что Киркоров отправился в Крым поддерживал российских военных, считает биограф. Помимо теплых слов, он подарил больным книги и рекламные проспекты к своему концерту, на которых оставлял автографы. Как отметил писатель, вероятнее всего, не таких подарков ожидали военные.

«Филипп — человек с большим самомнением. Решил, видимо, что военным больше его книг ничего не нужно: ни лекарства, ни фрукты. Киркоров действительно мнит себя пупом земли», — сокрушается Раззаков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федор Добронравов посещал военный госпиталь в Самаре.