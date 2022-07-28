Биограф Киркорова заявил о его страхе разделить судьбу Галкина: «Стал ближе к народу»
Писатель Раззаков высказался о самомнении Киркорова: «Мнит себя пупом земли»
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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В последние месяцы все чаще поп-король заявляет — он — патриот своей страны и будет поддерживать родину до конца. Но в его словах нашлись некоторые не состыковки.
Народный артист России Филипп Киркоров на днях посетил в Крыму военный госпиталь, в котором проходят реабилитацию участники спецоперации по защите Донбасса. Хотя еще недавно он рьяно защищал Максима Галкина, который уехал в Израиль и стал негативно высказываться в адрес родины.
«Это герои!» — Киркоров навестил участников спецоперации в госпитале Крыма
Биограф поп-короля Федор Раззаков уверен, что Киркоров изменил позицию не просто так. До отмены концерта в одном из городов артист не понимал, как его слова в адрес юмориста отразятся на работе.
«Имиджмейкеры сказали ему стать ближе к народу. Киркоров посмотрел на судьбу Галкина, у которого, судя по всему, нет никаких шансов возвращаться в Россию, и принял для себя решение», — объяснил Раззаков в беседе с NEWS.ru.
Именно это же и стало причиной того, что Киркоров отправился в Крым поддерживал российских военных, считает биограф. Помимо теплых слов, он подарил больным книги и рекламные проспекты к своему концерту, на которых оставлял автографы. Как отметил писатель, вероятнее всего, не таких подарков ожидали военные.
«Филипп — человек с большим самомнением. Решил, видимо, что военным больше его книг ничего не нужно: ни лекарства, ни фрукты. Киркоров действительно мнит себя пупом земли», — сокрушается Раззаков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Федор Добронравов посещал военный госпиталь в Самаре.
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