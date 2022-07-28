Именно таким в понимании светской львицы он выглядит в песне «Я русский».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; Telegram / SHAMAN

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Певец SHAMAN ответил Ксении Собчак на обвинение в оголтелом патриотизме. Несмотря на то, что песня исполнителя «Я русский» набрала в сети свыше четырех с половиной миллионов просмотров, светская львица в числе поклонников хита не оказалась. А напротив, раскритиковала понимание патриотизма артистом.

В ответ на это SHAMAN записал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором выразил благодарность не жалующей его телеведущей.

«Ксения, здравствуйте! Я хочу от всего сердца вас поблагодарить за такую мощную поддержку. Большое вам спасибо, что вы принимаете такое активное участие в продвижении моего творчества», — обратился певец.

Ранее Ксения Собчак в своих соцсетях порассуждала, каким, на ее взгляд должен быть патриотизм. Проявлять его, по мнению знаменитости, правильно через воспевание своей земли, национальных достижений, исторических событий. Хорошими примерами она назвала песни «Широка страна моя родная», «Знаете, каким он парнем был», а также «Родину» Егора Летова. Но вот композицию «Я русский» с этими произведениями в один ряд поставить нельзя, считает Ксения. Она отметила, что патриотизм не должен быть «оголтелым и прямолинейным».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Собчак подшутила над Филиппом Киркоровым из-за фото на остановке в Крыму.

+28° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
60.20
-0.02 61.22
0.22
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

Последние новости

17:38
Обыкновенный «синяк»: Борисова резко осудила поведение Панина в Испании
17:29
Комиссар Нью-Йорка Васан: название оспы обезьян уходит корнями в расистскую историю
17:20
«Кого волнует, с кем я сплю» — Лолита о переменчивой личной жизни
17:15
Как защитить ваш урожай летом: ТОП-3 способа
17:09
Лед с неба: после аномальной жары на Италию обрушился крупный град
16:55
У Юрия Шатунова после смерти обнаружились долги

Сейчас читают

19FortyFive: самый страшный кошмар для Украины становится реальностью
Дожить бы до старости: актер Сергей Бурунов о проблемах со здоровьем
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Врач рассказала, кому категорически нельзя есть зелень

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год