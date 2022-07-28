Пока студентам выплачивают около 1700 рублей в месяц. И на такие деньги прожить просто невозможно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Стипендии российских студентов предлагают поднять чуть ли не в десять раз! Чтобы они были не ниже суммы прожиточного минимума — сейчас это примерно 14 тысяч рублей. С таким предложением к премьеру Михаилу Мишустину обратились в Госдуме.

Пока студентам выплачивают около 1700 рублей в месяц. И на такие деньги прожить просто невозможно. Хватает их только на проездной и тетради.

Конечно, предусмотрена индексация, но на деле прибавка выходит совсем небольшая. Молодым людям приходится подрабатывать. Из-за этого зачастую времени на учебу почти не остается.

+20° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
60.20
-0.02 61.22
0.22
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

Последние новости

20:50
На видео продемонстрировали координацию военных сил ДНР и РФ на поле боя
20:35
Домой навсегда? Александр Овечкин рассказал, когда может вернуться в Россию
20:20
В России предложили поднять стипендии почти в десять раз
20:06
Водит за нос своих же: Данилко скрывает от украинцев свои выступления в России
19:52
Гастроэнтеролог назвал опасный итог гречневой диеты
19:40
Зрители стоя аплодировали участникам СВО на концерте Киркорова в Феодосии

Сейчас читают

19FortyFive: самый страшный кошмар для Украины становится реальностью
«Какое ты имеешь право?»: телеведущий Юрий Николаев разнес Галкина
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Врач рассказала, кому категорически нельзя есть зелень

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год