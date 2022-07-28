Личность возлюбленной пока что неизвестна.

Друг Брэда Питта рассказал о новом романе актера

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Друг актера Брэда Питта рассказал о жизни актера после развода с Анжелиной Джоли. Об этом пишет People.

Знакомый знаменитости поделился, что сейчас у актера новый роман.

«Он встречается, но не в серьезных отношениях», — отметил собеседник издания.

Его друг не стал раскрывать личность новой возлюбленной.

Сейчас артист часто проводит время с детьми от актрисы Анжелины Джоли, несмотря на судебные разбирательства между ними. Друг звезды рассказал, что Питт ужинает со своими младшими детьми, когда они все в Лос-Анжелесе. Он подчеркнул, что у актера с ними «довольно хорошие отношения».

Брэд Питт встречался с Джоли с 2005 года. Пара поженилась 2014 году, а уже в 2019 брак был расторгнут по решению суда. За это время у пары родились трое детей: Шайло Нувель, Нокс Леон и Вивьен Маршелин. Также Питт усыновил троих приемных детей экс-супруги: Мэддокса Шивана, Пакса Тьена и Захару Марли.

Как ранее писал 5-tv.ru, недавно голливудский актер поразил поклонников своим внешним видом. Он явился на красную дорожку в юбке. По словам эксперта по стилю Ирины Моисеевой, такой выход актера является смелым и не лишенным вкуса.

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