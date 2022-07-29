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Окончательно простила? Дилара пошла на свидание с Моргенштерном* в Диснейленд

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Разведенные Дилара и Моргенштерн* сходили на свидание в Диснейленд

Окончательно простила? Дилара пошла на свидание с Моргенштерном* в Диснейленд

Фото: Instagram** / morgen_shtern

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Похоже, что экс-супруги на самом деле решили забыть старые обиды и воссоединиться на радость фанатам.

Поклонники Моргенштерна* и Дилары Зинатуллиной могут ликовать: похоже, звездная пара решила все-таки воссоединиться. Слишком уж часто их видят в последнее время вместе в романтической обстановке.

Так, не прошло и месяца с тех пор, как пара засветилась на прогулке в Чехии, и вот теперь экс-супругов «застукали» в Диснейленде. До этого Зинатуллина намекала подписчикам на скорую романтическую встречу.

«Сегодня иду на свидание! Угадаете, с кем?» — интриговала она в соцсети.

Скандальный рэпер и его возлюбленная поженились 31 августа 2021 года, однако уже через восемь месяцев объявили о расставании. Музыкант признался, что неоднократно изменял жене. Она же жаловалась, что ей сложно ужиться с рэпером, так как они совсем разные.

В итоге брак распался, и каждый стал строить свою жизнь. Рэпер уехал в Дубай, а экс-возлюбленная в желании поскорее забыть Моргенштерна стала активно выставлять в социальной сети откровенные снимки. Лишь на днях она перестала делиться жаркими кадрами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пока Моргенштерн находится в Дубае, в его заведениях KAIF BURGER и «Кайф и точка» проводятся проверки.

* — признан иноагентом в РФ.

** — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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