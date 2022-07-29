Всего американское дипломатическое ведомство интересуют 12 физических и девять юридических лиц, связанных с российским бизнесменом.

Госдеп объявил награду в $10 млн за информацию о Евгении Пригожине

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

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Госдепартамент США объявил награду в размере до десяти миллионов долларов за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине, а также связанных с ним 12 физических и девяти юридических лицах.

«Госдепартамент ищет информацию об Агентстве интернет-исследований, Евгении Викторовиче Пригожине, связанных российских структурах и соратниках за их участие во вмешательстве в американские выборы», — говорится в документе.

Как сообщают «Известия», в США ранее обвиняли российского бизнесмена во «вмешательстве» в выборы. Подобные утверждения Вашингтона неоднократно были отвергнуты.

Несмотря на это, в феврале 2021 года ФБР обещало награду за сведения, которые помогут арестовать 13 россиян, проходящих по делу о якобы вмешательстве в выборы президента США 2016 года.

В пресс-службе принадлежащей Евгению Пригожина компании «Конкорд» тогда отмечали, что Интерпол исключил из своей базы бизнесмена и снял в его отношении «красное уведомление». В марте 2020 года Минюст США снял обвинения с компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» о якобы вмешательстве в американские выборы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдеп США направил Москве запрос о разговоре Энтони Блинкена с Сергеем Лавровым.

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