Опубликованы фото изнутри сгоревшего хостела в Москве, где погибли восемь человек
По факту возгорания в общежитии на Алма-Атинской улице возбуждено уголовное дело.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко
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В свободном доступе появились фотографии, сделанные внутри хостела на Алма-Атинской улице в Москве. Там в результате пожара, по предварительным данным, погибли восемь человек и еще четверо пострадали. Снимки опубликовал Следственный комитет Москвы в своем Telegram-канале.
«Возгорание ликвидировано, следователи и криминалисты столичного Следственного комитета приступили к осмотру места происшествия. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — говорится в подписи к фотографиям.
Уточняется, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело в связи с «Оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» (часть 3 статьи 238 УК РФ).
Трагедия произошла в общежитии на Алма-Атинской улице примерно в полночь. Огонь вспыхнул на первом этаже, где находится хостел. По данным МЧС, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров — горели три комнаты и коридор. По данным 5-tv.ru, в общей сложности эвакуировали 200 человек.
Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий очевидца о пожаре в хостеле в Москве. По его словам, у людей не было шансов выбраться и нормально дышать из-за решеток на окнах.
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