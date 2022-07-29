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Очевидцы о начале пожара в хостеле: «Небольшой хлопок — и выгорел первый этаж»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 163

В гостинице, где произошло возгорание, не было даже элементарных средств пожарной безопасности. В результате погибли восемь человек.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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На хостел в московском общежитии, где возник пожар и погибли люди, неоднократно жаловались соседи. По их словам, заведение было очагом антисанитарии, откуда по всему дому разбегались тараканы.

Опубликованы фото изнутри сгоревшего хостела в Москве, где погибли восемь человек

Кроме того, обитатели ночлежки нередко шумели, приставали к девушкам, устраивали драки. Ни о какой пожарной безопасности в хостеле и речи не было, утверждают соседи.

«Открыли хостел, у них никакой безопасности не было. Соответственно, какой-то небольшой хлопок — и выгорел полностью первый этаж целого дома», — рассказал очевидец пожара Кирилл Гунаев.

По словам мужчины, соседи много раз пытались добиться закрытия хостела или хотя бы приструнить его жильцов, однако ни визиты участкового, ни жалобы в прокуратуру, ни сбор петиции результата не дали. Во время пожара все выходы оказались заблокированы, жителям эконом-отеля пришлось выбираться на улицу из окон. Но на них стояла решетка, которую неравнодушные москвичи начали вырывать.

«Мы сначала пытались всеми подручными средствами вырывать решетку, а потом уже, когда привязали нормальный трос, с помощью него смогли вырвать эту решетку. Человек семь с этой комнаты вытащили», — добавил москвич.

Как сообщал 5-tv.ru, в результате возгорания в многоэтажном общежитии на Алма-Атинской улице, по предварительным данным, погибли восемь человек. Огонь вспыхнул около полуночи на первом этаже, в помещении хостела — горели три комнаты и коридор. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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