Полоса препятствий в смену сезона: Китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 августа

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь (Tanya Bendz), основанные на древней китайской системе «бацзы», что в переводе значит «восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «бацзы», можно тут.

Первую неделю августа мы будем жить еще под знаком Огненной Козы, но уже вовсю будем ощущать дыхание Земляной Обезьяны, что придет в мир вечером 7 августа. Энергии предстоящей недели нельзя назвать слишком дружественными — возможны задержки и препятствия в делах, общее повышении эмоционального градуса и нервного напряжения.

Специалисты по китайскому календарю рекомендуют доделать на неделе большую часть важных дел, стоящих на повестке дня. И даже если все дела завершить не удастся, то, как минимум, стоит начать их до наступления нового месяца по китайскому календарю.

А самым идеальным времяпрепровождением этой недели считается отдых. Берите отпуск, выходные, отгулы и разрешите себе на время забыть про заботы.

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Понедельник, 1 августа. Ян Огонь на Собаке

Понедельник встретит рабочей рутиной. Энергии дня не очень сильные, но они позволят увидеть больше чем обычно. Этому способствует большое количество Огня в карте дня.

Вторник бацзы настоятельно рекомендует посвятить планированию и визуализации будущего. Уединитесь и представьте себе дорогу к вашей цели во всех красках и подробностях. Если цель пока не определена — попробуйте ее сформулировать именно в этот день — вероятность успеха очень высока.

Не стоит ожидать от понедельника больших прорывов, побед и эффективных результатов. Все в пределах нормы, обыденные дела и процессы. Это тоже неплохо — баланс и уравновешенность тоже нужны, не все же нестись вперед.

Люди с Лошадью в карте почувствуют в понедельник усиление стихии Огня — планируйте дела с учетом этого аспекта. Те, у кого в карте есть Дракон, находятся в понедельник под столкновением. Есть вероятность, что вы получите неожиданную, но важную информацию. Советую отнестись к ней как к подарку судьбы, никак иначе.

Вторник, 2 августа. Инь Огонь на Свинье

Во вторник дела продолжат идти ни шатко ни валко. Инь Огонь в карте дня подарит надежду на решение каких-то важных вопросов, но сами энергии будут не очень сильными и, если проблема серьезная, с наскоку ее решить не получится.

Лучшая стратегия в таком случае — следовать за потоком. Выбираем самый экологичный и энергосберегающий вариант и, как минимум, не нервничаем, если что-то не будет удаваться.

День идеален для отдыха во всех его видах, отпуска и расслабления на природе. Если не получится отправиться в отпуск — обязательно найдите время для прогулки по парку или по набережной. Вода и деревья успокоят ум и восстановят силы.

Не рекомендуется начинать в этот день большое путешествия, устраивать переезд или начинать строительство. Не берите кредитов и тщательней выбирайте медицинское учреждение, если вам нужна помощь.

Люди со Змеей в карте могут во вторник почувствовать сопротивление среды и повышенный эмоциональный фон. Не берите в голову, это временно.

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Среда, 3 августа. Ян Земля на Крысе

Среда будет немного поактивней. По крайней мере так будет ощущаться. Вода Крысы принесет желание двигаться и решать вопросы.

В среду неплохо устраивать встречи и переговоры, подписывать документы и начинать новые проекты. Хорошо заниматься планированием — продолжайте сессии визуализации будущего, начатые в понедельник и вторник.

Не рекомендуется в среду начинать долгое лечение, переезжать, начинать строительство, выходить на новую работу или учебу. Не лучшее время и для диет и ремонта — есть вероятность срыва планов и ожиданий.

Людей с Лошадью в карте в день Крысы всегда слегка несет. Практикуйте практики успокоении ума и день пройдет более-менее гладко.

Четверг, 4 августа. Инь Земля на Быке

Четверг будет очень и очень «земляным» днем. Три знака Инь Земли замедлят его до черепашьих скоростей. Оно, в общем и неплохо, потому как бацзы сообщает, что в четверг произойдет столкновение Козы месяца с Быком дня.

В такие дни не рекомендуется планировать и делать что-либо важное. Однозначно будут срывы планов, задержки, препятствия на пустом месте и слегка заторможенные люди вокруг.

Особенно неблагоприятно совершать в этот день торговые сделки, начинать ремонт и строительство. Не стоит начинать дела, которые ограничены четкими сроками — есть вероятность, что не уложитесь.

Люди с Быком и Козой в карте будут думать, что земля уходит у них из-под ног и нервничать по этому поводу. Спокойно, уже скоро ситуация поменяется.

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Пятница, 5 августа. Ян Металл на Тигре

В пятницу Металл дня будет резать своего же Тигра. Ничего хорошего из этого не выйдет. Энергии дня противоречивы и небезопасны. В воздухе висит неопределенность. Чтобы выйти из кармического круга, стоит сделать вид, что вы тут ни при чем и просто прохлаждаетесь, а не делаете важные дела.

Посвятите пятницу рутине, рутине и еще раз рутине. Если нет возможности реально забыть про дела, конечно. Если же вы на отдыхе, то не стоит в пятницу устраивать экстремальных развлечений, повышен риск форс-мажоров и травматизма. На дороге также стоит быть максимально аккуратными всем без исключения.

Наиболее подверженными негативным аспектам дня могут быть люди со Змеей, Тигром и Обезьяной в карте. У вас могут наблюдаться неконтролируемые вспышки эмоций — постарайтесь максимально держать себя в руках.

Суббота, 6 августа. Инь Металл на Кролике

Суббота будет чуть полегче, за исключением запрета на экстремальные развлечения. Повышенный риск травматизма сохраняется. В остальном, день может быть неплох для общения, путешествий, переездов, начала лечения и косметических процедур.

Энергии в дне не так уж и много, поэтому не стоит планировать на субботу дела, реализация которых потребует много времени и сил. Переговоры о долгосрочном партнерстве, длинные инвестиционные проекты, походы в суд и открытие нового бизнеса лучше перенести на другое, более благоприятное время.

Зато день просто прекрасен для дружеского общения, встреч, тусовок и креативных сессий. Проведите его, по возможности, на природе. Не забывайте давать голове и телу перерыв от важных дел.

Людям с Кроликом и Петухом в карте может в субботу не очень везти. Вероятны травмы и срывы планов.

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Воскресенье, 7 августа. Ян Вода на Драконе

В воскресенье, в день Водяного Дракона произойдет смена месяца и ближе к ночи в мир придет энергия Земляной Обезьяны. А вместе с ней бацзы провожает сезон Лета и встречает сезон Осени, главной стихией которого считается Металл. Начиная с 7 августа в столкновение приходят хозяин года Тигр и хозяйка месяца Обезьяна и начинается еще более активное потряхивание, чем-то, что мы уже наблюдали в этом году.

Те, кто еще не читал бацзы-прогноз на август могут это сделать сейчас и получить информацию об энергетических тенденциях месяца. Ну, и подстелить соломку, где это необходимо.

Итак, воскресенье — это день смены сезона, а такие дни в бацзы считаются очень нестабильными. Неустойчивые энергии могут испортить самые безупречные планы. Именно поэтому на такие дни не назначают очень важные дела, а ограничиваются простыми ежедневными заботами.

Воскресенье можно посвятить вдумчивому планированию предстоящей недели, общению с семьей и активному домоводству. Уделите время и себе любимому — дополнительная порция любви в наши времена не повредит.

Люди с Собакой в карте — займите в воскресенье голову поисками будущей прибыли. Не исключено, что вам придет на ум оригинальная идея и в ближайшем будущем вам удастся материализовать сундук с сокровищами. Ну, или их денежным эквивалентом.

Всем удачной недели!