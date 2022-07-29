Волк напал на троих детей в Дагестане, один мальчик погиб

И далее жуткая история из Дагестана. В одном из самых отдаленных районов республики — Цунтинском — на детей напал волк.

Он вышел из леса, когда трое мальчиков, младшему из которых семь лет, купались в реке. Одного хищник искусал — ребенок потерял много крови и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Второго волк утащил с собой — больше часа его искала вся деревня и в итоге нашли только растерзанное тело.

Третьему мальчику удалось убежать от хищника. Теперь прокуратура республики выясняет, как все это могло произойти.