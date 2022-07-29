Киркоров пословицей ответил обозвавшему его мерзостью Певцову

Филипп Киркоров не оставил без внимания выпад в его адрес Дмитрия Певцова, призвавшего отменить концерты исполнителя в Крыму. Выступая в Ялте, Киркоров прямо со сцены ответил актеру и депутату Госдумы, использовав для этого известную пословицу.

«Я знаю, сколько тысяч людей отстаивали то, чтобы я все-таки вышел на эту сцену, несмотря на все происки тех, кто не хотел. Но, как говорит великая русская пословица: „Собака лает, караван идет“. И этот караван по имени Филипп Киркоров прорывает себе путь в безбрежный океан любви, моей Атлантиды к вам. Раньше было всего 37 почетных граждан Ялты, и я в эту цифру вошел. Я очень горжусь этим», — заявил певец.

На днях Певцов поддержал петицию сотен жителей Ялты, потребовавших отменить концерт Киркорова в их городе. Актер заявил, что «этой мерзости не должно быть на российской эстраде», напоминает 7Дней.ru.

Как сообщал 5-tv.ru, продюсер Иосиф Пригожин возмутился требованием Певцова отменить концерты Киркорова в Крыму. Он подчеркнул неприемлемость агрессивных заявлений в адрес коллег, отметив, что в таком случае свое недовольство и праведный гнев стоит направлять на организаторов выступлений.