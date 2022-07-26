Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Много абсурда сейчас происходит»: Пригожин попросил Певцова оставить в покое Киркорова

|
Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 492

Иосиф Пригожин попросил Дмитрия Певцова оставить попытки сорвать концерты Филиппа Киркорова в Крыму

«Много абсурда сейчас происходит»: Пригожин попросил Певцова оставить в покое Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Гастрольный тур короля отечественной поп-сцены оказался под угрозой после его номера с крестом в Кремлевском дворце.

Иосиф Пригожин возмутился требованием Дмитрия Певцова отменить концерты Филиппа Киркорова в Крыму. В беседе с News.ru продюсер подчеркнул неприемлемость агрессивных заявлений в адрес коллег, отметив, что в таком случае свое недовольство и праведный гнев стоит направлять на организаторов выступлений.

«Очень много абсурда сейчас происходит. И если сейчас начать, как говорится, „бомбить“ по каждому поводу, то докопаться можно до всех», — считает Пригожин.

Так продюсер прокомментировал выпад Дмитрия Певцова в адрес короля отечественной поп-сцены. Актер подписал петицию с требованием отменить выступления Киркорова в Крыму, а также назвал его шоу мерзостью.

По мнению Пригожина, «выходки Киркорова» мало чем отличимы от песен группы «Ленинград». Его же действия говорят о том, что он — «гораздо больший пацан», чем большая часть его критиков и ненавистников, считает продюсер.

Летние гастроли Киркорова оказались под угрозой после его скандального выступления в Кремлевском дворце. Артист взобрался на декорацию в виде креста, исполняя песню «Мария Магдалена».

Несмотря на недовольство некоторых россиян и отмену ряда выступлений, гастроли Киркорова продолжаются. Певец также пригласил на свой концерт раненых в ходе спецоперации на Украине военнослужащих РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эдгард Запашный поддержал Киркорова в стремлении выступить для российских бойцов.

+22° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
58.66
0.88 59.41
0.74
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 26 июля

Последние новости

22:56
Бои под Авдеевкой: союзные силы сжимают кольцо вокруг националистов
22:43
«Что не так?» — Ивлеева пожаловалась на отсутствие детей после поцелуя с Басковым
22:31
Москву признали одним из самых безопасных городов России
22:18
Вальс буксиров и пролет морской авиации: Балтийск готовится ко Дню ВМФ
22:06
Переезжают в Калифорнию: Галкин и Пугачева продают свой замок за 700 миллионов
21:53
Два часа отбивавший атаки ВСУ Герой России Цыдыпов готов вернуться в строй

Сейчас читают

Врач Зайцев предупредил о воспалении мозга из-за перелетов
«Приезжайте в Россию!»: Жуков из «Руки вверх» ответил на запрет въезда в Эстонию
"Папина дочка", бывшая жена Богомолова и внучка Каневского: обнародован полный список женщин Прилучного
Плохая фигура и воспаления: Чем еще грозит плохое пережевывание еды

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год