«Много абсурда сейчас происходит»: Пригожин попросил Певцова оставить в покое Киркорова

Гастрольный тур короля отечественной поп-сцены оказался под угрозой после его номера с крестом в Кремлевском дворце.

Иосиф Пригожин возмутился требованием Дмитрия Певцова отменить концерты Филиппа Киркорова в Крыму. В беседе с News.ru продюсер подчеркнул неприемлемость агрессивных заявлений в адрес коллег, отметив, что в таком случае свое недовольство и праведный гнев стоит направлять на организаторов выступлений.

«Очень много абсурда сейчас происходит. И если сейчас начать, как говорится, „бомбить“ по каждому поводу, то докопаться можно до всех», — считает Пригожин.

Так продюсер прокомментировал выпад Дмитрия Певцова в адрес короля отечественной поп-сцены. Актер подписал петицию с требованием отменить выступления Киркорова в Крыму, а также назвал его шоу мерзостью.

По мнению Пригожина, «выходки Киркорова» мало чем отличимы от песен группы «Ленинград». Его же действия говорят о том, что он — «гораздо больший пацан», чем большая часть его критиков и ненавистников, считает продюсер.

Летние гастроли Киркорова оказались под угрозой после его скандального выступления в Кремлевском дворце. Артист взобрался на декорацию в виде креста, исполняя песню «Мария Магдалена».

Несмотря на недовольство некоторых россиян и отмену ряда выступлений, гастроли Киркорова продолжаются. Певец также пригласил на свой концерт раненых в ходе спецоперации на Украине военнослужащих РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эдгард Запашный поддержал Киркорова в стремлении выступить для российских бойцов.