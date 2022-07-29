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Директор «Ленкома» рассказал о своем отношении к конфликту Певцова и Киркорова

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 10

Директор «Ленкома» Варшавер назвал правомерными высказывания Певцова насчет Киркорова

Директор «Ленкома» рассказал о своем отношении к конфликту Певцова и Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Парламентарий и некогда ведущий актер театра не стесняется в выражениях в адрес поп-короля.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер оценил конфликт депутата Госдумы Дмитрия Певцова и Филиппа Киркорова. Последнее время некогда ведущий актер театра не жалует поп-короля за его выходки на сцене. В частности, не может забыть выступления знаменитости с крестом. За публичные высказывания Марк Варшавер коллегу не критикует. По его мнению, у Певцова есть на это право.

«Он — депутат, выражает себя этим. Я, честно скажу, не читаю и не смотрю, что происходит в Интернете. Не знаю, о чем он высказывается. Он приходит, играет в спектаклях и уходит», — сказал в беседе с Teleprogramma.pro директор «Ленкома».

По словам Варшавера, Дмитрий Певцов несмотря на статус политика продолжает сотрудничество с театром «Ленком». Но официально в нем не числится, так как забрал трудовую книжку. На сцену артист выходит в трех постановках. И, возможно, еще согласится на роль в спектакле «Женитьба Фигаро».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, накануне Дмитрий Певцов в очередной раз выразил протест против концертов Филиппа Киркорова. Он подписал петицию сотен жителей Ялты, потребовавших отменить выступление поп-короля в их городе.

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