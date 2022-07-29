Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Готовили иностранные инструкторы: диверсанты из Украины планировали теракт в РФ

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Срочная новость 325

Видео задержания готовивших теракт украинских диверсантов в Липецкой области

Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Участники группы вели переписку с членами «Правого сектора»*.

Планировавшая теракт группа диверсантов из Украины после тщательной разработки была задержана сотрудниками ФСБ РФ в Липецкой области.

На кадрах оперативной съемки видно, что мужчина и женщина тщательно выбирали место для будущего взрыва на автостанции «Сокол» города Липецк. Исследовали территорию. Позднее после задержания они показали схрон, в котором находились компоненты будущего самодельного взрывного устройства (СВУ). Планировалось начинить его шурупами, гайками и гвоздями.

Интересными оказались и записи с их телефонов. На одном из роликов, участники диверсионной группы стоят в ряду с соратниками на стрельбище. Установлено, что они проходили спецподготовку в учебном центре ВСУ «Десна» под руководством иностранных инструкторов для проведения разведки и диверсии в тылу противника. Вели диверсанты и переписку с членами «Правого сектора»*.

«Теракт я должен был совершить по указанию руководства „Правого сектора“. С помощью СВУ. Данный акт я не смог довести до конца, так как был задержан», — заявил на допросе один из участников группы.

Согласно оценке взрывотехников, планируемое СВУ могло поразить людей в радиусе до 500 метров. Соответственно, взрывное устройство имеет огромную опасность в месте массового скопления людей.

* — запрещен в РФ.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
60.20
-0.02 61.22
0.22
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 29 июля

Последние новости

10:28
Директор «Ленкома» рассказал о своем отношении к конфликту Певцова и Киркорова
10:20
NBC: решение о поездке Нэнси Пелоси на Тайвань от США не принято
10:11
Волк напал на троих детей в Дагестане, один мальчик погиб
9:57
Опека Испании отобрала двух дочерей у россиянки по фантастической причине
9:55
Готовили иностранные инструкторы: диверсанты из Украины планировали теракт в РФ
9:46
Прибывшие для совершения теракта диверсанты с Украины задержаны под Липецком

Сейчас читают

19FortyFive: самый страшный кошмар для Украины становится реальностью
Александр Ревва разорвал отношения с отцом из-за дружбы с Зеленским
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Врач рассказала, кому категорически нельзя есть зелень

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год