«Кровавая провокация»: ВСУ ударило по бараку со своими же военными

В Киеве побоялись, что военные на весь мир расскажут о махинациях ВСУ, поэтому их решили просто уничтожить. А чтобы убить «наверняка» — стреляли американскими «HIMARS».

Обстрел колонии военнопленных в Донецкой народной республике со стороны ВСУ был умышленным и стал причиной гибели 40 украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны России и назвали такое поведение «кровавой провокацией».

«Сегодня ночью киевским режимом была целенаправленно совершена кровавая провокация. По следственному изолятору в районе населенного пункта Еленовка, в котором содержатся военнопленные украинские военнослужащие, в том числе боевики формирования „Азов“*, нанесен ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня „HIMARS“. Погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев», — гласит заявление Минобороны.

В ведомстве добавили, что в результате обстрела ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора, а также добавили, что ВСУ пытается запугать своих военных.

«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны», — подчеркнули в Минобороны.

Иными словами, Киев просто пытается избавиться от своих же военных, чтобы те не начали рассказывать «изнанку» махинаций ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что боевики ВСУ расстреляли в Святогорском монастыре прихожан и священников, пытавшихся сбежать из плена.

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