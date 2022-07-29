«Будет знать»: Иосиф Пригожин прокомментировал бедственное положение Милохина

Еще недавно популярности и заработкам амбициозного блогера мог позавидовать самый состоявшийся артист, но ситуация резко изменилась.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что думает начет бедственного положения Дани Милохина. Еще недавно его популярности и финансовому успехи могли позавидовать даже самые состоявшиеся артисты. Еще в марте прошлого года заработки молодого человека были так высоки, что он смог позволить себе купить Mercedes-Maybach за 11 миллионов. Причем в жизни тиктокера это был первый автомобиль.

Никто бы на тот момент не поверил, что блогер совсем скоро окажется в незавидном положении. Интернет-ресурсы, с помощью которых он зарабатывал, перестали приносить доход. А кроме блогерства, он больше ничего нее умеет. В итоге Даня отправился на заработки в Европу. Возможно, там он найдет себе применение, полагает Иосиф Пригожин.

«Мы же не знаем, что у кого в голове. Вполне возможно, что у него нет денег. Он же продюсерский, он же не сам стал артистом, а кто-то его сделал артистом. Молодой парень, будет знать. Красивый мальчик, я думаю, там, где-нибудь, подадут», — заявил Пригожин в беседе с редакцией «Звездач».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Даня Милохин гневно отреагировал на сравнение его с покойным Юрием Шатуновым. Амбиции артиста настолько высоки, что он претендует на соперничество с самим Элтоном Джоном.