Курировавший вербовку в ДНР экс-полковник СБУ Дмитриев сдался в плен

Экс-полковник и куратор вербовки СБУ Дмитриев сдался в плен

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко

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Задержанный признался, что его «карьера» началась в Киеве.

Бывший полковник СБУ Владимир Дмитриев сдался российским силовикам, о чем сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя силовых структур.

«Основными задачами группы было проведение активных контрразведывательных мероприятий на территории республик Донбасса, а также разведывательно-подрывная деятельность в отношении гражданских и военных объектов», — сказал источник.

Задержанный поговорил с корреспондентом агентства и рассказал, что на «пике карьеры» работал в Киеве, а позднее был руководителем оперативной группы в Красноармейске и действовал под позывным «Стич».

По словам Дмитриева, в его задачи входили: вербовка и фильтрация, а также снабжение диверсионных групп и вывоз отработавших задание агентов.

«По линии контрразведки уделялось внимание созданию оперативных позиций среди лиц, которые имеют возможность на выезд на неподконтрольную (Киеву — ред.) территорию и там пребыванию», — сказал он и подтвердил, что занимался вербовкой.

Кроме того, экс-полковник добавил, что за его группой постоянно следило 5-е управление департамента контрразведки (ДКР) СБ Украины.

Деятельность группы задержанного осуществлялась под прикрытием программы «Тебя ждут дома», которая якобы помогала военнослужащим ДНР вернуться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ обстреляли тюрьму со своими же военными и убили 40 украинцев.

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