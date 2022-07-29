Мины во дворах: союзные силы налаживают жизнь в Новолуганском

На улицах населенного пункта еще очень опасно. При этом вокруг много детей.

Новолуганское находится под контролем союзных сил. Эксклюзивные кадры оказались в руках журналистов 5-tv.ru.

«Новолуганское под контролем союзных сил, но прилегающая территория еще не в безопасности. Посадки вдоль села Доломитное до сих пор обстреливаются очень шумно. А здесь потихоньку налаживается мирная жизнь. На противоположном берегу технического водоема Углегорская теплоэлектростанция и Новолуганская. Украинские вооруженные силы покинули объект тогда, когда он перешел под контроль союзных сил. Они ушли сами», — комментирует военкор «Известий» Семен Еремин.

По его словам, в местах, где находятся мины, можно увидеть лоскуты красной ткани. Мин во дворе довольно много, их не видно. Кроме того, хватает детей, поэтому очень опасно.

«Саперы уже добираются сюда. Мы видели их по дороге, когда въезжали на территорию Новолуганского. Как только доберутся, все очистят. На улицах полно людей», — подытожил Еремин.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что мирное население подвергается геноциду киевской власти уже восемь лет. По заявлению Минобороны РФ, войска наносят удары по военной инфраструктуре Украины с целью ее демилитаризации и денацификации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ ударили по бараку со своими же военными.