Кучера: Не пыхтите, мой товарищ Саша Ревва никуда не иммигрировал

Кучера рассказал, почему Ревва уехал с семьей из России

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Слухи о переезде в Испанию известного юмориста не на шутку взволновали поклонников.

Телеведущий Оскар Кучера прокомментировал слухи об эмиграции шоумена Александра Ревва. Он заявил, что юморист уехал на отдых. Об этом артист написал в своем Telegram-канале.

«Не пыхтите, мой товарищ Саша Ревва никуда не иммигрировал, просто поехал отдыхать в Испанию с семьей!» - написал он (пунктуация и орфография автора сохранена - Прим.ред.).

Слухи о том, что Ревва якобы иммигрировал в Испанию, появились в конце июля. Журналистка Алена Жигалова в выпуске шоу «Алена, блин!» заявила, что шоумен после начала спецоперации на Украине якобы уехал из России. Вскоре после этого представитель жены Реввы опроверг эту информацию. По ее словам, юморист никуда не переезжал.

Как ранее писал 5-tv.ru, Александр Ревва перестал общаться со своим отцом из-за политических разногласий и дружбы с Владимиром Зеленским. Папа шоумена рассказал, что с 2014 года и начала войны в Донбассе, сын ни разу не навестил его. Родитель артиста живет в Донецке.

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