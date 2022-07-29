Журнал Тimеs показал боеготовность ВСУ фотографией российского крейсера

Удивительно, что британские журналисты знали об унизительной для националистов фотографии корабля ВМФ РФ еще до публикации материала, но все равно оставили ее в газете.

Фото, видео: Ведомости / ТАСС; 5-tv.ru

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Оригинальную фотографию выбрала британская газета Times для своей статьи про украинскую армию.

Новость якобы о готовности Киева к решающей битве за Херсон зачем-то сопроводили снимком российского ракетного крейсера и наших моряков в праздничной форме.

И это точно не ошибка: под фотографией подписали, что это именно кадры из Петербурга, сделанные во время репетиции парада Военно-морского флота. Показать наглядно, чем Украина доказала свою готовность к боям авторы статьи, видимо, не смогли.

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