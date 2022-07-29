Оборот оружия и паспорт в СИЗО: что изменится в России с 1 августа

Об ужесточении правил оборота огнестрельного оружия речь шла давно. Теперь обсуждаемые парламентариями поправки получили юридическое обоснование.

Повышение пенсий, ужесточение правил оборота оружия, упрощенная регистрация самозанятых и многое другое. «Известия» рассказали об изменениях, которые ждут россиян в августе.

Так с начала месяца работающим пенсионерам увеличат выплаты. Подавать заявление не нужно, перерасчет будет автоматическим. Самозанятые граждане теперь смогут зарегистрироваться удаленно через портал «Госуслуг».

А ближе к концу августа вступят в силу поправки к правилам оборота и ремонта оружия. Ремонтом теперь смогут заниматься не только производители, но и коммерческие фирмы, при наличии лицензии.

Также россиянам разрешили использовать магазины большей емкости. Однако, купить можно будет только по пять единиц оружия каждого вида — гладкоствольного и нарезного.

Еще одно новшество получение паспорта в СИЗО. Оформить или поменять документ подозреваемые и обвиняемые смогут через администрацию изолятора. Более подробно об этих и других изменениях читайте на сайте iz.ru