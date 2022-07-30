Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Татьяна Васильева о разводе сына: «Мне надо было спасать его»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 915

Сын Татьяны Васильевой Филипп столкнулся с депрессией после развода с Бегуновой

Татьяна Васильева о разводе сына: «Мне надо было спасать его»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Актриса признавалась — в детстве она чересчур опекала сына. Благодаря доверительным отношениям, именно знаменитость первая узнала и о скором пополнении в семье наследника, и об измене невестки.

Татьяна Васильева рассказала, как ее сын Филипп переживал развод с актрисой Анастасией Бегуновой. В 2015 году поговаривали — брак наследника рухнул по причине измены жены.

Васильева с детства чрезмерно опекала сына. И признавалась — у Филиппа в основном были женщины старше его. Они его боготворили. Но внезапно на горизонте появилась Бегунова, ровесница и партнерша сына. Их роман развивался стремительно, и вскоре любимая забеременела. Бегунова родила сначала сына Ивана, потом Григория. Но брак оказался недолгим. В 2015-м семья рухнула.

«Слухи дошли до меня. Долгое время я знала об этом одна. Сын узнал благодаря мне. Ему было очень тяжело. Мне надо было спасать его. Он был в депрессии, это был удар. Наша семья для Бегуновой оказалась лишь трамплином, чтобы подняться выше. Но она не рассчитала свои силы», — призналась в одной из передач на «Россия-1» Васильева.

Филипп Васильев в сериале «Земский доктор. Возвращение» йФилипп Васильев в роли доктора в санатории.Кадр из сериала «Земский доктор. Возвращение»

Семейные распри публика обсуждала еще несколько лет. Но в 2016 году Филипп женился на Марии Болонкиной, которая была беременна. Вскоре у них родилась дочка Мирра. А Бегунова уехала и обосновалась в Германии с новой семьей, откуда периодически раздает нелицеприятные интервью о бывшей свекрови и муже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как измены взаимосвязаны с генетикой.

+20° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 30 июля

Последние новости

12:12
Светлана Малькова рассказала об источниках своих доходов в США
11:54
«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию по июльской заявке
11:45
Пятый канал 31 июля покажет грандиозную рок-оперу «Юнона и Авось»
11:38
Татьяна Васильева о разводе сына: «Мне надо было спасать его»
11:22
The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо
11:01
Мама экс-возлюбленной Тимати Алены Шишковой: «Люди читают и верят всему»

Сейчас читают

Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой
Анастасия Волочкова пришла на запись шоу подшофе: «Это мое право!»
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год