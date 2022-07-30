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Люди не моногамны: психолог рассказал о связи измен с генетикой

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 34

Психолог Рощин заявил о связи измен с генетикой

Люди не моногамны: психолог рассказал о связи измен с генетикой

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Измены мужчин и женщин — это жажда разнообразия и стремление найти чуть более успешного партнера, объяснил психолог.

Частые измены второй половинке в большинстве случаев объясняются генетикой. Поскольку два пола изначально не моногамны, а гены требуют продолжения рода и лучших условий для жизни. Об этом рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

«Если говорить антропологически, то оба пола не моногамны. Природа сделала так, чтобы и мужчина, и женщина могли совокупляться с разными партнерами. Даже есть подмеченный антропологами факт, что именно у женщины нет периода спаривания. Женщина может забеременеть в любой момент и вплоть до того, как появится анализ ДНК, нельзя понять, кто является отцом, если у нее были разные партнеры. Есть идея, что в процессе эволюции такая особенность возникла неслучайно. Это еще называется скрытый период овуляции. С точки зрения эволюции получается, что измены запрограммированы», — пояснил психолог.

По словам Алексея Рощина, причина неверности спрятана в генетических настройках человека.

«В какой-то степени измена — это жажда разнообразия и стремление найти чуть более успешного партнера. В конечном счете оказывается, что это постоянный поиск для того, чтобы пристроить в лучшие руки свои гены. В конечном итоге все эти запросы диктует не сам человек, а его генетика и инстинкты. Выбирает ген», — отметил Рощин в беседе с URA.RU.

Также он считает, что внимание к другому человеку приковывает сначала биологические особенности, а не внешние данные. Очень важную роль играют запахи.

«Мы сознательно запах не чувствуем, но организм уловил феромоны и понял, что генетическая информация ему подходит. Это не обусловлено тем, что человек прекрасно сложен или у него симметричное лицо. Человек может быть совершенно невзрачным с точки зрения большинства, но феромон подскажет, что именно от этой особи будет хорошее потомство. И возникает любовь. И из-за этого также рушатся браки», — подытожил психолог.

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