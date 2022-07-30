Актриса Любовь Тихомирова получает от экс-мужа на содержание дочки 5200 рублей

Любовь Тихомирова призналась, сколько отец ее дочери Любавы Ласло Долински платит алиментов. В 2019-м, спустя шесть лет брака, актриса развелась с музыкальным руководителем Театра Стаса Намина. Как выяснилось, мужчина специально занижает свой уровень дохода, чтобы меньше платить на содержание наследницы.

«Ситуация такова: от отца ребенка в месяц я получаю официально от судебных приставов 5200 рублей… На самом деле, у него, конечно же, совсем другая зарплата», — заявила Тихомирова в интервью «ТН звезды».

Любовь Тихомирова с дочкой Любавой. Instagram* / tiho.lubov

Сейчас актриса через судебные разбирательства пытается добиться того, чтобы экс-муж платил хотя 30 тысяч рублей. Но достичь желаемого пока не получается. При этом Долински не только мало платит алиментов, но и редко общается с дочкой, практически не принимает никакого участие в ее воспитании.

«К сожалению, даже не воскресный, а как бы месячный. Ну, участвует постольку-поскольку. Он занят своими амбициями, работой, все пытается искать какие-то умыслы в том, что происходит, вместо того чтобы заниматься ребенком», — объяснила знаменитость.

Тихомирова надеется, что в скором времени ситуация изменится и в плане взаимоотношений отца с дочкой и в личной жизни актрисы. Она мечтает о втором ребенке и не теряет надежды встретить достойного человека, на которого она могла бы положиться и родила еще одного малыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как у Виталия Гогунского и экс-жены решился вопрос по алиментам на дочь.

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