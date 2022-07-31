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Люди возвращаются домой: паводок на реке Чита в Забайкалье сходит

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Пик паводка прошел на реке Чита в Забайкалье

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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Люди вынуждены не ходить, а переплывать дорогу.

Пик паводка на реке Чите в Забайкалье прошел. Об этом сообщил замначальника забайкальского гидрометцентра Иван Коренев.

Уровень воды достиг 359 см, уменьшившись на 18 сантиметров. По словам Коренева, в ближайшие сутки уровень воды спадет еще на 30-50 сантиметров,

В видео, опубликованном RT, можно рассмотреть последствия природного катаклизма. Хоть вода и отошла от домов, но люди все еще вынуждены передвигаться чуть ли не по колено в бурном потоке.

На одном из кадров - местный житель, который несет на плечах собаку. Детей и домашних питомцев в Забайкалье носят только на руках или на плечах, иначе их просто унесет течением.

Администрация Читы ввела режим ЧС на территории города из-за увеличения уровня рек после ливней 30 июля. Всего эвакуировали 31 человека.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео о том, как сильнейший ливень затопил улицы Москвы.

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