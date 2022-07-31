Украинцы пристали к Собчак на главной площади Милана: «Заклюют»

Теперь в Незалежной общаться с русскими знаменитостями считается большим позором.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала о странной фотосессии с гражданами Украины в Милане. Недавно светская львица улетела в Италию на съемки шоу. Однако помимо работы за границей звезда сталкивается с интересными ситуациями, которые потом транслирует в сети.

На этот раз Собчак рассказала о необычном случае знакомства с поклонниками. Когда артистка находилась на главной площади города, то ее окликали фанаты с просьбой сфотографироваться. Конечно, телеведущая не отказала. Во время процесса почитатели признались, что из Украины и потому не смогут опубликовать снимки в социальных сетях, однако хотят фото с Ксенией Анатольевной для личного архива. По словам новых знакомых журналистки, фото с русскими теперь в Незалежной считаются большим позором.

«Только что на площади Дуомо в Милане ко мне подошли ребята и попросили сфотографироваться. „Можно?“ — спрашивают. „Конечно!“ — говорю. И они тут же: „Мы из Украины, нам, конечно, в Instagram* выставлять нельзя, но для себя хотим, читаем вас постоянно“. Спрашиваю, почему нельзя-то? „Ну с русскими нельзя выставлять — заклюют“», — написала звезда в Telegram-канале.

Эпатажная светская львица часто рассказывает поклонникам громкие истории из жизни. В том числе ее муж режиссер Константин Богомолов тоже любит общаться с аудиторией. Ранее 5-tv.ru сообщал, как супруг журналистки рассказал поклонникам об измене знаменитой супруги.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.