Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Россия предложила ООН присоединиться к расследованию удара по СИЗО в Еленовке

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 54

РФ пригласила экспертов ООН и Красного креста для расследования удара ВСУ по СИЗО в Еленовке

Россия предложила ООН присоединиться к расследованию удара по СИЗО в Еленовке

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Ожидается, что международные специалисты смогут донести до других стран реальную картину произошедшего.

Россия приглашает присоединиться к расследованию удара ВСУ по пленным в Еленовке экспертов из ООН и Красного креста, сообщает Минобороны.

«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного креста», — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, удар по военнопленным был произведен РСЗО HIMARS, полученные от США. Стоит отметить, что Киев обещал использовать это вооружение только для обороны.

Жертвами атаки стало 50 человек. Останки 48 были извлечены из-под завалов, двое умерли по дороге в больницу. Тяжелые ранения получили 73 военнопленных.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Минобороны опубликовало списки погибших украинцев при ударе ВСУ по СИЗО

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:04
«Помогаем нашим собратьям»: как бойцы ЛНР борются с украинскими националистами
4:47
«Нэнси, замолчи»: комик из США сравнил Пелоси с пьяной женщиной
4:30
Омельянов день: почему 31 июля нельзя возвращать одолженные деньги
4:27
Горькая правда: в Германии признали, что не смогут жить без российского газа
3:58
Россия предложила ООН присоединиться к расследованию удара по СИЗО в Еленовке
3:32
Украинцы пристали к Собчак на главной площади Милана: «Заклюют»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
Подпевал весь зал: как прошел концерт к 30-летию Федерации бокса России
Политика простыми словами: что между Китаем, Тайванем, США и при чем тут Пелоси
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год