Просто ангел: 49-летняя Миронова показала ребенка от молодого мужа

Под снимком знаменитая актриса оставила неоднозначное послание сыну.

Актриса Мария Миронова показала фотографию своего подросшего сына от молодого супруга, который младше ее на 18 лет. Мальчику уже три года, и он необыкновенно красив: голубые глаза, светлые волосы, пухлые губки. Рядом с ним в кадр серьезно и задумчиво смотрит сама актриса. Что означает этот взгляд, актриса дала понять словами, адресованными сыну.

«В психологии есть такое понятие: против чего борешься, тем и становишься. Сынок, не борись, просто будь собой», — подписала снимок знаменитость на своей странице в Instagram*.

Следом она пояснила, что если бороться, то только за, а не против. Против, по мнению Марии, удел дураков.

В ответ дочь знаменитого актера получила огромное количество лайков и комплиментов. Многие сочли слова Марии правильными, а также закдали восхищенными отзывами о малыше.

«Да, важная мысль. Не бороться — строить, создавать, наполнять любовью»;

«Есть такое понятие, как противоположность любви и состраданию- равнодушие!»;

«Ой какой сыночек ангелочек! Красивенные», — написали фолловеры.

Мария Миронова показала трехлетнего сына от молодого мужа. Фото: Telegram / Мария Миронова Менакер

К слову, Мария Миронова после начала спецоперации очень часто двусмысленно высказывается в соцсетях, а иногда и прямым текстом дает негативную оценку происходящему. Актриса не скрывает, что не поддерживает спецоперацию, за что ее часто крикуют подписчики, а некоторые и вовсе отписались. Правда, несмотря на свою позицию, артистка Россию не покидает, а продолжает работать и строить личное счастье с молодым мужем. Кстати общественность до сих пор точно не знает, кто он: греческий миллионер или коллега по цеху Андрей Сорока. Ранее об этом рассказывал 5-tv.ru.

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