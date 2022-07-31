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Просто ангел: 49-летняя Миронова показала ребенка от молодого мужа

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 4 416

Актриса Миронова поделилась снимком с подросшим сыном от молодого мужа

Просто ангел: 49-летняя Миронова показала ребенка от молодого мужа

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Под снимком знаменитая актриса оставила неоднозначное послание сыну.

Актриса Мария Миронова показала фотографию своего подросшего сына от молодого супруга, который младше ее на 18 лет. Мальчику уже три года, и он необыкновенно красив: голубые глаза, светлые волосы, пухлые губки. Рядом с ним в кадр серьезно и задумчиво смотрит сама актриса. Что означает этот взгляд, актриса дала понять словами, адресованными сыну.

«В психологии есть такое понятие: против чего борешься, тем и становишься. Сынок, не борись, просто будь собой», — подписала снимок знаменитость на своей странице в Instagram*.

Следом она пояснила, что если бороться, то только за, а не против. Против, по мнению Марии, удел дураков.

В ответ дочь знаменитого актера получила огромное количество лайков и комплиментов. Многие сочли слова Марии правильными, а также закдали восхищенными отзывами о малыше.

«Да, важная мысль. Не бороться — строить, создавать, наполнять любовью»;

«Есть такое понятие, как противоположность любви и состраданию- равнодушие!»;

«Ой какой сыночек ангелочек! Красивенные», — написали фолловеры.

49-летняя Мария Миронова показала трехлетнего сына от молодого мужаМария Миронова показала трехлетнего сына от молодого мужа. Фото: Telegram / Мария Миронова Менакер

К слову, Мария Миронова после начала спецоперации очень часто двусмысленно высказывается в соцсетях, а иногда и прямым текстом дает негативную оценку происходящему. Актриса не скрывает, что не поддерживает спецоперацию, за что ее часто крикуют подписчики, а некоторые и вовсе отписались. Правда, несмотря на свою позицию, артистка Россию не покидает, а продолжает работать и строить личное счастье с молодым мужем. Кстати общественность до сих пор точно не знает, кто он: греческий миллионер или коллега по цеху Андрей Сорока. Ранее об этом рассказывал 5-tv.ru.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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