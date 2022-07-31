Newsweek: Россия готовит неприятный сюрприз для НАТО

В США опасаются «неприятного сюрприза» от России для НАТО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

По мнению ряда зарубежных аналитиков, Белый дом должен склонить киевские власти к завершению конфликта на Украине. Иначе будет хуже.

Россия может преподнести неприятный сюрприз НАТО в виде смены статус-кво, а также нападения на страны альянса. Об этом сообщило издание Newsweek. Достоверных доказательств выводам представлено не было.

Согласно отчету оборонного колледжа НАТО, Россией не был использован весь ее военный потенциал. Аналитики считают, что среди россиян не было мобилизации, а сохранение способности к проведению спецоперации может говорить о подготовке Москвой неких сюрпризов.

«Официальный российский нарратив практически всегда носит оборонительный характер. Тем не менее суть подхода РФ заключается в изменении статус-кво. В таком случае сохраняется возможность нападения на страну Североатлантического альянса», — говорится в публикации.

Издание The National Interest ранее выпустило статью, в которой эксперты Стивен Саймон и Джонатан Стивенсон подчеркивают: в Белом доме должны склонить киевские власти к завершению кризиса. Отмечено, что западные поставки вооружений Украине только затягивают конфликт, в то время как Киев саботирует переговоры с Москвой.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении американской журналистки Энн Коултер о том, что Вашингтон очень долго унижал русских.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 31 июля

Последние новости

14:09
Море белых роз и последний стих: как выглядит могила Шатунова накануне сороковин
13:53
ВКС РФ ударили по пункту временной дислокации нацгруппировки «Кракен» в Харькове
13:48
Дочь Серова устроила грандиозный праздник в честь крестин своего первенца
13:39
Отлично утоляет жажду: рецепт быстрого лимонада от шефа Емельяненко
13:32
Украинские войска атковали центр Донецка минами «Лепесток»
13:21
Мишустин освободил Кигима от должности главы Пенсионного фонда РФ

Сейчас читают

Просто ангел: 49-летняя Миронова показала ребенка от молодого мужа
Первые кадры с места атаки беспилотника в Севастополе
Прямая трансляция Главного военно-морского парада в честь дня ВМФ России
Что нужно делать, если обгорел на даче

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год