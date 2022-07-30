Американский обозреватель Энн Коултер заявила об унижении России со стороны США

Журналистка США Коултер: «Вашингтон очень долго унижал русских»

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

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Слова обозревателя поразили гостей в студии известного британского телеведущего.

Американская журналистка Энн Коултер заявила, что США сами виноваты в начале спецоперации РФ на Украине и сложившейся ситуации в целом. Об этом она сказала в ток-шоу известного британского телеведущего Пирса Моргана, чем шокировала присутствующих. В частности, она обвинила североатлантический альянс, отметив, что Западу пора перестать оказывать поддержку киевским властям. Кроме того, она считает, что в Вашингтоне слишком долго унижали президента Владимира Путина и всю Россию.

«Путин был первым, кто позвонил после теракта 11 сентября, чтобы выразить соболезнования США. На что Джордж Буш-младший даже не перезвонил ему. Вашингтон слишком долго пренебрегал русскими», — пояснила Коултер.

Она добавила, что в НАТО нет смысла со времен распада Советского Союза, однако, по словам обозревателя, США продолжают «покушаться, покушаться и покушаться». Журналистка уверена, что власти Америки полезли не в свое дело, поскольку у страны хватает своих проблем, в то время как Украина была зоной влияния России с имперских времен.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. По заявлению Минобороны РФ, войска наносят удары по военной инфраструктуре Украины с целью демилитаризации и денацификации страны. Совместными усилиями ВС РФ и бойцов ЛДНР снижен ее боевой потенциал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эшелон элитного батальона президента Украины уничтожен в ДНР.

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