Снова вырос долг: на Волочкову подали в суд за неуплату ЖКХ

С каждым годом у адвокатов и юристов, представляющих интересы балерины и защищающих ее в суде, работы все больше. На оплату их услуг Волочкова находит средства, а погасить долги не считает нужным.

Анастасия Волочкова не скрывает: она живет на широкую ногу. То и дело в социальной сети она демонстрирует роскошный особняк, дорогие машины, отдых на шикарных курортах. Но вместе с тем жизнь балерины наполнена и многочисленными долгами. И со временем сумма только растет и растет.

Как пишет StarHit.ru, больше месяца судебные приставы разыскивают Волочкову за крупный долг. Знаменитость должна более 650 тысяч рублей. Самый большой платеж — за квартиру в центре Москвы. В остальную стоимость входят налоги на машину, землю и прочую недвижимость.

Однако это не все. Знаменитая владелица роскошной квартиры в Санкт-Петербурге также не оплачивает коммунальные услуги. В связи с чем товарищество собственников жилья (ТСЖ) обратилось в суд с иском к Волочковой.

«Требуют порядка 30 тысяч рублей долга за коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — отметили в пресс-службе Тверского суда.

И пока долги растут, работа у адвокатов и юристов увеличивается, Волочкова продолжает показывать своей аудитории в социальной сети роскошную жизнь и заявлять — у нее все прекрасно!

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