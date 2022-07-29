Хочет добиться всего сама: дочь Волочковой отказалась от помощи и связей матери

Знаменитость также без стеснения похвасталась талантами своей наследницы.

Бывшая балерина Анастасия Волочкова рассказала о жизни и взглядах своей единственной дочери Ариадны. Об этом пишет dni.ru.

Знаменитость без стеснения восхищается дочерью. По ее словам, Ариша очень талантливая и развита не по годам. Также девочка занимается благотворительностью.

Балерина рассказала, что наследница планирует поступать в Сорбонну и хочет быть переводчиком, потому что в совершенстве владеет английским и французским языками. Кроме того, девушка пишет стихи на трех языках и планирует выпустить свой поэтический сборник.

А вот от помощи знаменитой матери Ариадна отказалась.

«Она умоляет не помогать ей — хочет всего в жизни добиться сама. Дочь знает, что способна достичь всего талантом, без блата как и я сама в свое время», — объяснила Волочкова.

Балерина рассказала, что дочь никогда ее не осуждает, а, наоборот, гордится. Она заверила, что всегда старалась сделать так, чтобы Ариадна понимала: все, что зарабатывает балерина — не валится с небес просто так. Она даже в четыре года отвела дочь в дом малютки в Сочи для того, чтобы показать, как живут другие дети.

Как ранее писал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова рассказала, чем она гордится. Также знаменитость раскритиковала певца Данко.

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