Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

МИД РФ: НАТО поощряет вербовку Киевом иностранцев для участия в боях в Донбассе

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Действия Украины противоречат венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

МИД РФ: НАТО поощряет вербовку Киевом иностранцев для участия в боях в Донбассе

Фото: www.globallookpress.com / Spc. Hedil Hernandez / Keystone Press Agency

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Некоторые страны Североантлантического Альянса поддерживают действия Киевского режима по вербовке иностранцев в украинскую армию, чтобы те участвовали в боевых действиях в Донбассе. Об этом сообщил директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — приводит слова дипломата РИА Новости.

Также он отметил, что вербовкой занимаются не только неправительственные организации, но и украинские зарубежные диппредставительства. В связи с этим Тарабрин указал на противоречие международным соглашениям, в том числе венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Напомним, что недавно появилась информация о вербовке граждан Польши Службой внешней разведки Украины (СВРУ) с 2012 года. Тогда Киеву требовалось получить информацию о состоянии политических отношений Молдавии и Приднестровской молдавской республики (ПМР).

Завербованные поляки были обязаны оценивать деятельность правящего альянса «За европейскую интеграцию в Молдове» и повышать значимость Украины в урегулировании приднестровского конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ликвидации трех инструкторов из США.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 1 августа

Последние новости

10:00
Прямая трансляция с панихиды на 40-й день со смерти Юры Шатунова
9:50
Наташа Королева рассказала, почему уехала из России
9:36
Забота о солдате и технике: как работают тыловики в российской армии
9:20
Украинцев в России начали выпускать на волю вместо депортации
9:05
Возле Багамских островов нашли испанский галеон, полный золотых украшений
8:45
Путешествие вместо диеты: как «толстяк на велике» отправился покорять Россию

Сейчас читают

Что за болезнь вызвала паралич у Чубайса и чем опасен синдром Гийена-Барре
«Кошмарим хорошо»: как слесарь и сварщик из ДНР на танке выбивают ВСУ из Марьинки
Идиллия для двоих: самые красивые и романтичные водопады России
Что нужно делать, если обгорел на даче

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год