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Минобороны Турции: за первым судном с зерном из Одессы следят беспилотники

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 26

Минобороны Турции: вышедшее из порта Одессы судно с зерном отслеживается спутниками

Минобороны Турции: за первым судном с зерном из Одессы следят беспилотники

Фото: www.globallookpress.com / Michael Dietrich

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Если корабль в какой-то момент отключит связь, ему моментально перекроют допуск в воды Турции.

За движением первого судна с зерном, вышедшего из порта Одессы, пристально наблюдают турецкие спутники и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил телеканал A Haber и сослался на заявление Минобороны Турции о том, что судно прибудет на досмотр в Стамбул 2 августа.

«Все корабли будут отслеживаться БПЛА и спутниками с момента их отправления. Проверки будут проводиться в порту назначения. Суда, отключившие сигналы и не предоставляющие информацию о портовых заходах, не будут допущены в территориальные воды Турции», — рассказал A Haber.

Как сообщили сотрудники Объединенного координационного судна в Стамбуле, сухогруз Razoni с зерном вывез из Украины 26 тысяч тонн кукурузы. Пока что это первое судно, допущенное на вывоз зерна. Ожидается, что в скором времени под конвоем выйдут еще 16 кораблей.

23 июля в Стамбуле представители России, Турции, ООН и Украины провели переговоры и подписали соглашение о провозе зерна из портов Украины. В ходе встречи было решено, что транспортировка будет осуществляться по трем безопасным коридорам. Украина решила выводить корабли в международные воды, но разминировать акваторию своих портов отказалась. Координировать операцию вызвалась Турция.

Ранее 5-tv.ru приводил заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что соглашение по вывозу зерна никак не повлияет на ход специальной военной операции на Украине.

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