Эндокринолог рассказала, почему при диабете может застаиваться пища в желудке

При появлении малейших неприятных симптомов необходимо обратиться к специалисту.

Список возникающих трудностей, с которыми сталкивается человек при сахарном диабете достаточно обширен. Одним из подобных является гастропарез, в простонародье он известен как диабетический желудок.

Что же из себя представляет подобная проблема рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Медицентр» Елена Мамонтова.

«Диабетический гастропарез — это состояние, при котором повреждается блуждающий нерв. Пищеварение в таком случае замедляется, а пища задерживается в организме дольше положенного. Хотя заболевание чаще встречается у людей с диабетом первого типа, в зоне риска и пациенты со вторым типом. Большинство людей с гастропарезом страдают диабетом не менее десяти лет», — поясняет специалист.

Симптомы

На то, как распознать симптоматику заболевания указывают следующие проблемы:

изжога или рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод);

тошнота или даже рвота (в тяжелых случаях — ежедневная);

повышение уровня сахара в крови;

чувство быстрого насыщения во время еды;

вздутие живота.

По мнению врача, при появлении неприятных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Ведь диабетический гастропорез чреват рядом осложнений.

Еда, которая находится в желудке достаточно продолжительное время может привести к размножению бактерий.

«Непереваренная еда образовывает комок, называемый безоаром, который способен закупорить желудок и не дать пище продвинуться в тонкий кишечник. Когда пища наконец попадает из желудка в тонкий кишечник, уровень сахара в крови повышается», — рассказывает Мамонтова в беседе с aif.ru.

Обнаружить заболевание можно только на очном приеме у врача. При появлении первых признаков врачи рекомендуют перейти на дробный режим питания малыми порциями, с высоким содержанием клетчатки и жидкости. В тяжелых случаях применяют кормление через зонд, проведенный в тонкую кишку.

Также с помощью медикаментов можно повлиять на желудочно-кишечный тракт. Они способны улучшить состояние нервных окончаний. Самостоятельное назначение себе таких средств чревато еще большими проблемами и ухудшением состояния.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что изменения на лице могут сигнализировать о развитии рака желудка.