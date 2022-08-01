Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Сплошное мародерство и трусость: бывший солдат раскрыл правду о командирах ВСУ

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 56

Бывший солдат раскрыл правду о трусости командиров ВСУ

Фото, видео: Zuma\TASS /ТАСС ; Народная милиция ЛНР

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По словам военного, командование Вооруженных сил Незалежной отсиживалось в тылу, а если и выходило, то только для грабежа и разрушений.

Украинский военнопленный решил рассказать в деталях правду о том, как командование ВСУ относится к своим солдатам. Иван Алексеев служил в национальной гвардии Украины водителем. Как рассказал мужчина пресс-службе Народной милиции ЛНР, решение сдаться в плен он принял, потому что не видел смысла воевать за сторону мародеров и националистических группировок.

«Посмотрел, как наше командование относится к военнослужащим. Оно находилось все время в тылу, на передовой их не было. Мародерничали, магазины вскрывали, склады, после этого уходили и взрывали структуру города. Оставляли город без воды, без света. Это все было сделано специально», —раскрыл детали об устройстве украинской армии.

Иван Алексеев добавил, что если его командиры и выходили с тылов, то уничтожали все на своем пути — жгли, взрывали, ломали и даже выгоняли из подвалов трясущихся от страха жителей.

«Они все уничтожали. Взрывали дома. В последнее время они заселялись даже в подвалы жилых домой и выгоняли жителей. Отступать нельзя было, потому что так нацбатальоны и все такое», — поделился военный.

Также мужчина подчеркнул, что солдаты инициативу никак не проявляли.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что экс-полковник и куратор вербовки СБУ сдался в плен.

 

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