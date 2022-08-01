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Мария Максакова снова проиграла суд по делу о передаче квартиры детям

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 124

Певица сама хотела подарить недвижимость старшим наследникам и подписала соответствующий договор. Но на деле не выполнила обязательств. И на протяжении года доказывала — она права!

Мария Максакова снова проиграла суд по делу о передаче квартиры детям

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Второй кассационный суд общей юрисдикции не признал незаконность решения Пресненского районного суда по делу о передаче квартиры в собственность детям Марии Максаковой. Об этом стало известно 5-tv.ru. Таким образом, недвижимость по праву принадлежит старшим наследникам певицы — дочке Ирине и сыну Илье.

Большие разборки

Экс-депутат Госдумы Максакова уехала из России в 2016 году вместе с мужем, депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым. Причина — уголовное дело на политика о мошенничестве. Через год его застрелили в центре Киева. Спустя четыре года Максакова решила вернуться в Россию. В том же, 2021 году, ее старшие наследники обратились в суд с требованием передать им московскую квартиру на Краснопресненской набережной стоимостью 260 миллионов рублей.

По словам Ирины и Ильи, мама сначала хотела подарить им недвижимость, подписала даже договор. Но не выполнила свои обязательства. После разбирательств суд вынес решение в пользу детей. Но Максакова была не согласна и подала встречный иск. Она утверждала, что подписывала договор дарения в нетрезвом состоянии. Поэтому требовала его признать не действительным.

В связи с недовольствами Максаковой была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Однако на нее певица не явилась, полагая, видимо, суд и без нее решит все в ее пользу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто лишил Марию Максакову квартиры на Пресненской набережной стоимостью 38 миллионов рублей.

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