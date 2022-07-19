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Лишил имущества: Максакова обвинила друга убитого мужа в мошенничестве

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 71

Мария Максакова обвинила друга убитого мужа Панаитова в мошенничестве

Лишил имущества: Максакова обвинила друга убитого мужа в мошенничестве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Сумма ущерба, по словам оперной певицы, составляет 38 миллионов рублей.

Бывший депутат Государственной Думы и оперная певица Мария Максакова подала заявление в полицию о мошенничестве на друга убитого мужа Дениса Вороненкова. Женщина утверждает, что он лишил ее имущества на 38 миллионов рублей.

Как стало известно РЕН ТВ, в жалобе знаменитость сообщила: бывший следователь Денис Панаитов и друг Вороненкова, провернул махинацию, в результате которой он стал собственником ее квартиры на Пресненской набережной. Так это или нет — предстоит разбираться следствию.

Экс-депутат Госдумы уехала из России в 2016 году вместе с мужем, депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым. Причина — уголовное дело на политика о мошенничестве. В 2017-м его застрелили в центре Киева. Спустя четыре года Максакова решила вернуться в Россию. В том же 2021 году она обращалась в полицию в связи с кражей из ее квартиры картин и валюты на более чем 28 миллионов рублей.

Кроме того, в том же году ее дети — сын Илья и дочка Людмила подали иск на маму с требованием передать им квартиру на Краснопресненской набережной стоимостью порядка 200 миллионов рублей. Суд удовлетворил требование наследников. Тогда певица назвала это беспределом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве по делу о мошенничестве задержан футболист Махач Гаджиев.

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