Герпетолог объяснил, что делать при укусе змеи

При укусе змеи необходимо незамедлительно позвонить в скорую помощь.

В Москве и ближайших ее территориях люди стали все чаще сталкиваться с ядовитыми змеями. О том при каких условиях яд змеи может навредить человеку сообщает врач-герпетолог Ян Ермолов.

«В первые секунды после укуса актуально отсосать яд змеи. Кстати, даже если вы случайно проглотите яд, с вами ничего не случится, потому что он под воздействием ферментов начнет расщепляться. Яд только тогда опасен, когда попадает в центральный кровоток», — сказал он.

По его словам, основным фактором в такой ситуации является наличие аллергии на лекарственные препараты и сам яд. Также ядовитые змеи при укусе выпускают дозированное количество яда. Есть вероятность, что вреда человеку он не нанесет, говорит специалист.

«При укусе ядовитой змеи следует вызвать скорую помощь. Пострадавшего необходимо срочно реанимировать и провести детоксикацию с помощью капельниц. Помимо этого, его рану нельзя прижигать или разрезать», — цитирует Ермолова «Вечерняя Москва».

Кроме того, врач рассказал, что рептилии, которых встречают москвичи в городском пространстве, не всегда являются ядовитыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ядовитые змеи открыли «сезон охоты» на жителей Подмосковья.