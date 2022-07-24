Ядовитые змеи начали массово атаковать жителей Подмосковья

Ядовитые змеи открыли «сезон охоты» на жителей Подмосковья

Фото: www.globallookpress.com / Erhard Nerger

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Атаки рептилий произошли сразу в нескольких районах Московской области.

Сразу несколько случаев нападения ядовитых змей на человека зафиксированы в Подмосковье. Пострадавшие от атак рептилий были госпитализированы в состоянии разной степени тяжести.

Как стало известно 5-tv.ru, в Раменском змея укусила 74-летнюю женщину. Ничего не подозревающая пенсионерка отправилась на прогулку в лес, когда на нее из ниоткуда молнией напала рептилия. Пострадавшую увезли в больницу в средне-тяжелом состоянии.

В Люберцах ядовитое создание укусило 30-летнюю девушку, а в Коломне недовольная змея выползла к нетрезвым мужчинам и укусила одного из них. 35-летний любитель застолий на природе был также госпитализирован.

Возможно, причиной участившихся нападений змей на людей стала жара. Из-за высокой температуры они вылезли из укромных мест на землю, где стали чаще сталкиваться с людьми.

В последнее время чаще атаковать людей стали не только змеи. Так, ранее бешеный еж напал на ребенка в Челябинской области, а в Подмосковье двухлетнюю девочку искусала разъяренная обезьяна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в пригороде Петербурга жители все чаще стали встречать ядовитых змей. Местные недоумевают — в чем причина и каковы последствия такого нашествия? Эксперт Алексей Меньшиков в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru пролил свет на все вопросы.

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