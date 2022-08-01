Любая рыба будет вкусной: рецепт необычной долмы от шефа Емельяненко
Такое простое и аппетитное блюдо точно покорит сердца ценителей рыбных лакомств!
Фото, видео: Youtube / Шефповар Василий Емельяненко
Шеф-повар Василий Емельяненко на своем Youtube-канале рассказал о том, как быстро приготовить блюдо ресторанного типа. Сегодня речь пойдет о рыбной долме — настоящем деликатесе.
Ингредиенты:
Филе красного морского окуня 4 штуки
Виноградные листья 15 граммов
Соль, перец, специи по вкусу
Чеснок — ползубчика
Йогурт 200 миллилитров
Способ приготовления:
Для начала необходимо очистить листья винограда от плодоножки. Затем разрезать рыбу в основании серединной косточки и нарезаем на кусочки. И выкладываем их на ранее заготовленный лист. Посыпаем необходимыми специями. Затем надо будет растопить сливочное масло на сковороде. После в разогретую скороду кладем рыбную долму. Хватит пару минут для каждой стороны, что приготовилось блюдо. Вскоре выкладываем его на тарелку и наслаждаемся вкусной рыбой.
Приятного аппетита! До новых вкусных встреч!
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