Еще скажете спасибо: маринованные огурцы с куркумой от шефа Емельяненко

Заготавливать впрок различные соления считается одной из лучших русских традиций. Так, шеф-повар Василий Емельяненко на своем Youtube-канале рассказал, как приготовить маринованные огурцы с куркумой.

Ингредиенты:

Огурцы 1,5 килограммов

Горчица в семенах сухая 2 столовые ложки

Куркума 1 чайная ложка

Лук репчатый 2 штуки

Перец душистый 2 столовые ложки

Перец черный горошком О.5 чайной ложки

Лавровый лист 4 штуки

Сахар 1.5 стакана

Соль З столовые ложки

Уксус яблочный или рисовый 200 миллилитров

Вода 300 миллилитров

Способ приготовления:

На первом этапе необходимо нарезать огурцы и лук полукольцами. Полученное убираем в кастрюлю. Затем добавляем три столовые ложки соли и перемешиваем. После необходимо три часа дать постоять огурцам с луком под гнетом для того, чтобы соль выделила влагу и просолила огурец. После надо будет вылить весь сок, которые выделили огурцы.

Затем ставим кастрюлю на огонь и засыпаем туда уксус, сахар, один лавровый лист и при желании можно разбавить водой. Также в кастрюлю добавляем смесь специй: две столовые ложки душистого перца, одна столовая ложка перца горошком и одна чайная ложка куркумы. И туда же пять крупных зубчиков чеснока и семена горчицы. В кипящий маринад добавляем, не выключая огня, огурцы с луком. И дать им настояться две-три минуты.

Затем нужно переложить горячие огурцы в горячие банки, заливаем рассол и закрываем крышкой. Для полного маринования им необходимо простоять хотя бы дней пять.

Приятного аппетита! До новых вкусных встреч!

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