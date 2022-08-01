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Bloomberg: у Германии есть три месяца для предотвращения газовой катастрофы

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 77

Немецкое правительство обеспокоено возможным возникновением волнений в обществе из-за нехватки энергии, введенных ограничений и повышении цен.

Bloomberg: у Германии есть три месяца для предотвращения газовой катастрофы

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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У Германии есть три месяца, чтобы предотвратить катастрофу из-за нехватки накоплений газа для зимы. Об этом предупредили журналисты издания Bloomberg.

В материале отмечено, что у Берлина крайне мало времени, чтобы предотвратить нехватку энергии, невзирая на разгар лета. У страны еще не было ни одного подобного прецедента.

«Администрация канцлера Олафа Шольца не спешит решать проблему уязвимости Германии, только недавно обозначив цели по сокращению спроса, поскольку усилия по обеспечению альтернативных поставок не увенчались успехом. Правительство среагировало слишком медленно, и теперь города убирают освещение и отключают горячую воду в попытке предотвратить катастрофу», — сказано в материале издания.

Германии не сможет помочь даже Франция, подчеркивают авторы, несмотря на их ядерные реакторы. Такая поддержка может не только не помочь, но даже ухудшить ситуацию.

Совокупность факторов — нехватка энергии, ограничения и повышение цен — может способствовать развитию волнений и протестов в обществе, что беспокоит немецкое правительство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что среди глав стран Европы намечается большой раскол. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время начнут конфликтовать с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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