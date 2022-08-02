Военкор RT: украинские войска стали бояться российской артиллерии

Бьют наобум: украинские войска боятся артиллерии России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин

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Российские войска днем и ночью ведут бои с украинскими националистами.

Силами России и Донецкой народной республики в Донбассе проводится ротация, перегруппировка и перевооружение. В регионе относительно тихо, но боевые действия продолжаются. Артиллерия работает по позициям украинских военных (ВСУ) в районе Владимировки в ДНР. Поселок обстреливался две недели и сильно пострадал.

«На протяжении конфликта украинские националисты и войска стали бояться российской артиллерии, и в этом отношении Россия продемонстрировала свое полное превосходство. Днем и ночью российская артиллерия работает по украинским позициям, даже на слух можно определить, где находятся линии фронта», — рассказывает корреспондент RT Мурад Газдиев.

По его словам, слышны залпы ракетных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по украинским позициям, что расположены очень близко. Украинские артиллеристы ведут ответный огонь, иногда даже не разбираясь, куда бьют.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Власти ЛДНР обратились к Москве за помощью в защите мирного населения от геноцида киевских властей. Российские войска снижают боевой потенциал Украины, планомерно уничтожая ее военные объекты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший солдат раскрыл правду о командирах ВСУ.

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