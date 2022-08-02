По словам сенатора, иностранцы пока еще пытаются сопротивляться, но под «крылом» Евросоюза самостоятельными им никогда не стать.

Пушков: ЕС вынуждает Венгрию поддерживать антироссийские санкции

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Венгрия была вынуждена присоединиться к санкциям против России, так как является членом Европейского союза и испытывает постоянное давление в данной ситуации. Такое заявление сделал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал недавнее высказывание венгерского премьер-министра Виктора Орбана, в котором он заявил, что «Венгрия не будет подчиняться ЕС, если требования не устраивают Будапешт». Алексей Пушков назвал слова политика смелыми и парадоксальными, однако отметил, что несмотря на все заявления, Венгрия продолжает участвовать в антироссийских санкциях из-за диктата ЕС.

«При этом Будапешт поддержал все санкции против России, хотя Орбан их и сильно критикует. Сей парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза все же нельзя», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

13 июля глава венгерского МИДа Петер Сийярто отметил, что власти страны не готовы даже обсуждать эмбарго на газ из России в рамках нового санкционного пакета Евросоюза. Позднее, 26 июля Виктор Орбан подчеркнул, что Венгрия стала единственным участником ЕС, выступившим против решения о сокращении потребления газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Венгрия и Россия подписали контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров российского газа в год в течение 15 лет.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
62.05
0.74 63.25
0.68
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 2 августа

Последние новости

11:52
Почему нельзя купаться в Ильин день 2 августа — мнение священника
11:32
Никто, кроме вас: в России отмечают День Воздушно-десантных войск
11:19
В Китае подтвердили решимость жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань
11:13
ТОП-5 имен мужчин со скверным характером
11:08
Муж Нэнси Пелоси попал под суд за вождение в нетрезвом виде
10:54
Долгий путь к свободе: как Северодонецк восстанавливают после атак ВСУ

Сейчас читают

"Ни о чем другом даже думать не могу": 65-летний Маршал уже год живет с новой любовью
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 августа, для всех знаков зодиака
«Сейчас было помощнее»: как артиллерия «успокаивает» ВСУ в Авдеевке
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год