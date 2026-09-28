«Чтобы не рыпался»: почему с премьера Венгрии Мадьяра сняли неприкосновенность

Политолог Михайлов: с Мадьяра сняли неприкосновенность из-за его позиции по РФ

Депутаты венгерского парламента проголосовали за лишение неприкосновенности премьер-министра Петера Мадьяра из-за его позиции по России. Об этом 5-tv.ru рассказал политолог Евгений Михайлов.

По его мнению, политика Мадьяра многих в Евросоюзе не устраивает, что и приводит к давлению подобного рода.

«Он отстаивает непосредственно интересы государства. Нравится это нам или не нравится. <…> Просит Дональда Трампа (президент США. — Прим. ред.), чтобы была возможность от России получать еще газ с бензином, да? Он просит не в пользу России, а именно снизить санкционное давление именно в пользу собственного государства и прилагает к этому определенные усилия, да? И, конечно же, ЕС и Брюсселю это не нравится», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что действия нынешнего премьера Венгрии напоминают решения бывшего главы правительства страны Виктора Орбана. Этот факт также в глазах остальных политических элит Европы играет против Мадьяра.

При этом сам депутатский корпус данного государства достаточно коррумпирован и ориентирован на ценности ЕС, чтобы действовать против премьер-министра.

«Вполне вероятно, все эти манипуляции призваны исключительно для того, чтобы, если грубо говорить, поставить в стойло Мадьяра и чтоб он выполнял любые указания Брюсселя, не рыпался. Дескать, не для того тебя избирали, не для того снимали Орбана, чтобы позиция Венгрии лишь чуточку изменилась по отношению к Украине, по отношению к России», — добавил Михайлов.

Официально вопрос снятия неприкосновенности был поднят по инициативе прокуратуры. Это ведомство инкриминирует премьер-министру кражу. По версии следствия, в 2024 году в одном из ночных клубов Мадьяр отнял смартфон у человека, который пытался его снять. Когда гаджет оказался в руках будущего главы правительства, он выкинул его в реку Дунай. Начать производство дела против Мадьяра до этого не было возможности из-за неприкосновенности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что существует вероятность добровольной отставки Петера Мадьяра. Нынешняя ситуация в Венгрии связана с борьбой за власть и разногласиями вокруг политического курса главы правительства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.