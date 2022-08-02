Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Росгвардия ликвидировала 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 90

Разведка безошибочно определила местонахождение противника.

Росгвардия ликвидировала 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР

Фото: MOD Russia

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Тема:
Специальная военная операция России

Бойцы Росгвардии ликвидировали 13 операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С помощью разведданных силовики определили местонахождение противника и ударили по указанным координатам огнем артиллерии.

Кроме того, росгвардейцы провели рейд по населенным пунктам ЛНР, в ходе которого были изъяты 14 гранатометов иностранного производства, два ПЗРК, американский огнемет M136A1, семь ПТУР «Фагот» и «Корнет», 50 противотанковых и противопехотных мин, 4 килограмма взрывчатых веществ, более трех тысяч патронов различного калибра и другие боеприпасы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал об уничтожении эшелона элитного батальона президента Украины в Донецкой народной республике. Удар высокоточным оружием с воздуха ликвидировал на месте более 140 националистов, еще 250 получили ранения. Кроме того, вся находившаяся в эшелоне техника была выведена из строя.

Тема:
Специальная военная операция России
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