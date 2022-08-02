Представитель ЛНР: Киев может силой вывозить жителей Донбасса
Украина любыми путями пытается помешать волеизъявлению жителей освобожденных республик.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Киев может начать вывозить население Донбасса силой, чтобы не допустить проведения референдума на освобожденных территориях. Об этом написал в своем Telegram-канале глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
«Требования об „обязательной эвакуации“ Украиной жителей с освобождаемых территорий — это стремление к делегитимизации готовящегося референдума», — указал политик.
Он подчеркнул, что «марионеточный режим» президента Украины Владимира Зеленского не сможет помешать волеизъявлению украинцев, освобожденных от гнета нацистов.
Как пишет «Газета.ру», о начале обязательной эвакуации населения Донбасса ранее объявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она поблагодарила местные службы, международные организации и волонтеров за работу.
Тем временем даже ставленник Киева, глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко, ранее признавал, что украинцы отказываются эвакуироваться и ждут прихода союзных войск, в которых видят освобождение от нацистов. Политик отмечал, что теми, кто лояльно относится к России, «занимаются» правоохранители.
Ранее 5-tv.ru писал, что в российском правительстве был создан специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий.
- 2 авг
- Минобороны РФ: власти США несут ответственность за массовую гибель мирных жителей Донбасса
- 2 авг
- В МИД РФ призвали расследовать преступление националистов в Еленовке
- 2 авг
- Шойгу заявил об освобождении шести населенных пунктов в ДНР
- 2 авг
- Не будет как раньше: Башаров назвал главный плюс в бегстве артистов из России
- 2 авг
- Росгвардия ликвидировала 13 операторов украинских беспилотников в ЛНР
- 2 авг
- «Сейчас было помощнее»: как артиллерия «успокаивает» ВСУ в Авдеевке
- 1 авг
- Непростая работа: как танкисты выбивают ВСУ из укрепрайонов
- 1 авг
- Светлана Немоляева указала на главный просчет сбежавших из России артистов
- 1 авг
- Лавроненко высказался о критикующих спецоперацию звездах: «Это — трусость!»
- 1 авг
- Российские военные уничтожили две пусковые установки HIMARS в Харькове
Читайте также
44%
0.74 63.25
0.68
Нашли ошибку?