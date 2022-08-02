Украина любыми путями пытается помешать волеизъявлению жителей освобожденных республик.

Представитель ЛНР: Киев может силой вывозить жителей Донбасса

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Тема:
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Киев может начать вывозить население Донбасса силой, чтобы не допустить проведения референдума на освобожденных территориях. Об этом написал в своем Telegram-канале глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

«Требования об „обязательной эвакуации“ Украиной жителей с освобождаемых территорий — это стремление к делегитимизации готовящегося референдума», — указал политик.

Он подчеркнул, что «марионеточный режим» президента Украины Владимира Зеленского не сможет помешать волеизъявлению украинцев, освобожденных от гнета нацистов.

Как пишет «Газета.ру», о начале обязательной эвакуации населения Донбасса ранее объявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она поблагодарила местные службы, международные организации и волонтеров за работу.

Тем временем даже ставленник Киева, глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко, ранее признавал, что украинцы отказываются эвакуироваться и ждут прихода союзных войск, в которых видят освобождение от нацистов. Политик отмечал, что теми, кто лояльно относится к России, «занимаются» правоохранители.

Ранее 5-tv.ru писал, что в российском правительстве был создан специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий.

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