«Ни о чем другом думать не могу»: Маршал признался, с кем живет последний год

У знаменитого певца новая творческая любовь. Чем же она его так покорила?

Знаменитый певец Александр Маршал признался, что последний год не может думать ни о чем, кроме своей новой любви. Творческой. Недавно артист дебютировал в роли графа Николая Резанова в рок-опере «Юнона и Авось». Именно ее концертным исполнением завершился День ВМФ в Санкт-Петербурге.

«Премьера концертной версии „Юноны и Авось“ была запланирована еще в 2021-м, но из-за пандемии все отменилось. И весь этот год я живу с этой рок-оперой в голове, ни о чем другом даже думать не могу», — поделился Маршал.

Он рассказал, что когда на репетиции вышел на сцену и увидел Александровскую колонну, у него «комок подошел к горлу», потому что события мюзикла происходили именно здесь.

Его герой, Николай Резанов, мечтал о процветании своего Отечества. Маршал понимает своего понимает, потому что сам является патриотом. Он рассказал, что с 1974 по 1977 год служил в рядах Вооруженных сил России, приносил присягу Родине и не мог мыслить по-другому, пишет dni.ru.

Как ранее писал 5-tv.ru, Маршал высказался об уехавших из России после начала специальной военной операции звезд отечественного шоу-бизнеса. Он считает, что те коллеги, которые осуждают родину, не понимают, о чем говорят. Ведь они за последние восемь лет ни разу не съездили на Донбасс и не увидели все своими глазами.